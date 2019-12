Il viadotto Cerrano della A14 a rischio chiusura per i mezzi pesanti? Scontro fra ministero e Autostrade per l'Italia

È scontro sulla sicurezza e le condizioni del viadotto Cerrano lungo la A14, che nel territorio di Silvi collega i caselli di Atri - Pineto e Pescara Nord. Pochi giorni fa infatti l'Uit del ministero delle infrastrutture, a seguito di alcune perizie e verifiche tecniche, aveva riscontrato diverse criticità per quanto riguarda i giunti ed una frana che lambisce la base di alcuni dei piloni portanti. Per questo, aveva chiesto ad Autostrade per l'Italia, la società che gestisce quel tratto autostradale della A14, di interdire il passaggio ai mezzi pesanti.

Il viadotto è già aperto con una sola corsia per carreggiata e spesso si verificano code e rallentamenti anche importanti soprattutto nelle ore di punta, ed un eventuale provvedimento di divieto ai tir potrebbe generare un problema di traffico lungo le arterie alternative che saranno percorse dai mezzi pesanti nella viabilità ordinaria. Per ora, però, Autostrade per l'Italia ha deciso di non applicare il provvedimento di sospensione rimandando la decisione al 12 dicembre, aggiungendo che il viadotto Cerrano è monitorato costantemente ed attualmente non sono state riscontrate criticità che giustifichino il provvedimento voluto dal ministero. Con l'avvicinarsi delle ferie natalizie, si temono problemi in caso di ulteriori restrizioni alla circolazione in coincidenza delle date previste per l'esodo ed il controesodo.