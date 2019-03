Hotel Rigopiano, il responsabile della struttura: "Mai chiesto al Comune di pulire l'area"

Ha smentito le parole del sindaco di Farindola Lacchetta, dichiarando di non aver mai chiesto al Comune di inviare mezzi per pulire il piazzale dell'Hotel Rigopiano, che veniva sempre sgomberato da un bobcat privato. È quanto dichiarato da Bruno Di Tommaso, legale rappresentante della struttura che è stato interrogato questa mattina dai carabinieri forestali nell'ambito dell'inchiesta per peculato aperta dalla Procura.

Alcuni messaggi attesterebbero però le richieste di mezzi spazzaneve già nel dicembre 2014 e gennaio 2015, quando il sindaco Lacchetta inviò i mezzi davanti al resport. Di Tommaso ha confermato lo scambio di messaggi ribadendo però di non aver mai chiesto l'invio di mezzi spazzaneve che sarebbero invece stati inviati dal sindaco come sua iniziativa personale.