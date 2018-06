Vuoi mangiare hawaiano? A Pescara sbarca Seed Superfood

Arriva anche a Pescara la nuova tendenza del food che negli Stati Uniti sta letteralmente spopolando, ovvero il pokè. Si tratta di un piatto tipico hawaiano che da qualche settimana può essere gustato nel ristorante Seed Superfood di Corso Umberto.

Nato come piatto povero ma completo dal punto di vista nutrizionale per i pescatori delle isole hawaiane, tradotto significa "tagliato a cubetti" e si presenta come una ciotola contenente pesce crudo marinato, verdure, riso e insalata condite con salse speziate, piccanti o a base di soia e sesamo.

Nel ristorante pescarese, aperto da Luca Perazzetti già fondatore del fortunato White Bakery, si potranno gustare centinaia di combinazioni di pokè anche con carne a seconda dei gusti dei clienti. Presto sarà disponibile anche il servizio a domicilio di Just Eat, mentre l'apertura è alle 7 del mattino con una colazione esotica, ma nutriente ed equilibrata. I pokè sono realizzati a base riso, come vuole la tradizione hawaiana, ma anche a base cous cous o quinoa, sempre con materie prime di grande qualità e selezionate con cura. Oltre al pokè è possibile, specie per la cena, ordinare piatti alternativi di cucina fusion sempre in stile Seed. Seed Superfood attualmente occupa 10 persone.