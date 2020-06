Sorprese in casa con hashish e marijuana: due ragazze finiscono in manette [FOTO]

Sorprese in casa con hashish e marijuana: due ragazze, di 21 e 23 anni, finiscono in manette per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le giovani, originarie rispettivamente del Pescarese e del Chietino, sono state beccate dai carabinieri nel loro appartamento del capoluogo adriatico, dove poi sono state poste ai domiciliari dopo le formalità di rito.

I militari del Nor di Pescara le hanno arrestate ieri in flagranza di reato: gli uomini dell'Arma, infatti, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione trovando 512 grammi di marijuana e 93 grammi di hashish, oltre a bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.