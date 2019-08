Guidava con un tasso alcolemico elevato, senza assicurazione né revisione: denunciato

Non erano neanche le 8 del mattino quando è stato sorpreso alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito (rilevato g/l 1.47). Il giovane, inoltre, era sprovvisto sia dell’assicurazione sia della revisione del mezzo.

Come se non bastasse, non era titolare della patente idonea a quel veicolo, che superava la potenza consentita per la patente in suo possesso.

Per tali ragioni, ieri D.E., 26enne albanese residente a Popoli, è stato denunciato dalla polizia stradale di Pescara, diretta dal Vice Questore Pietro Primi, che in occasione di queste giornate pre ferragostane, considerate “calde” per la viabilità, ha ulteriormente rafforzato il piano dei servizi.

A tale proposito, la polstrada lancia anche un messaggio a tutti gli automobilisti: “Guidate con prudenza, la polizia stradale non è in ferie”.