Guidava in stato di ebbrezza con la patente revocata, seimila euro di multa a un 44enne

Sono 9 le patenti di guida ritirate la notte scorsa, e che portano il totale a 65 dall'inizio dell'anno, tra un centinaio di automobilisti controllati con l'etilometro durante un imponente servizio che ha visto in campo la Polizia Stradale.

Un uomo di 44 anni, residente a Francavilla al Mare, è risultato avere un tasso di oltre 0.80 e inoltre guidava senza patente in quanto gli era stata revocata da oltre un anno. E' stato così sanzionato per seimila euro per guida in stato di ebbrezza con patente revocata.

La situazione più grave, tuttavia, è stata riscontrata a una ragazza di 26 anni, di Chieti: gli agenti hanno rilevato un tasso alcolico di oltre 1.35 e nei suoi confronti sono scattati la sospensione della patente da sei mesi a un anno e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.