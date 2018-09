Guida senza assicurazione e con la patente revocata, 5mila euro di multa dopo un incidente

Un incidente stradale si è verificato ieri, giovedì 27 settembre, verso ora di pranzo nella zona dei Colli a Pescara.

In seguito all'impatto in strada Colle Marino non c'è stata alcuna grave conseguenza per gli occupanti dei 2 veicoli ma uno di questi viaggiava con la patente revocata e con il veicolo privo di assicurazione.

Ad accorgersi delle gravi mancanze sono stati gli agenti della polizia municipale che sono giunti sul posto per eseguire rilievi e accertamenti.

Dal controllo dei documenti si sono resi conto che il giovane di Montesilvano, era al volante di una Fiat 600 con la patente revocata e con il mezzo senza l'obbligatoria copertura assicurativa.

Per questa ragione, oltre al sequestro del veicolo, è scatatta una contravvenzione di 5mila euro per l'automobilista.