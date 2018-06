Guida in stato di ebbrezza e lesioni personali, due arresti a Pescara

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante della Polizia ha rintracciato e arrestato un 52enne pescarese, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. L'uomo deve espiare 6 mesi di arresti domiciliari in quanto condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Nella scorsa nottata è stato inoltre arrestato, per un analogo provvedimento, un 67enne romano, che deve invece scontare la pena residua di 2 anni di reclusione perchè condannato per atti persecutori e lesioni personali.