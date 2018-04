Beccata alla guida con la droga, nei guai una ragazza

I Carabinieri del NOR di Montesilvano, nel corso di un normale posto di blocco lungo via Vestina, hanno effettuato un'operazione di controllo nei confronti di una coppia trovata in possesso di un piccolo quantitativo di droga, sufficiente per applicare pesanti sanzioni alla conducente del veicolo che ha confessato di essere assuntrice e tossicodipendente.

Il Nucleo Operativo Radiomobile ha fermato una Citroen con i due giovani a bordo. Il loro atteggiamento nervoso e agitato ha indotto i militari ad approfondire l'ispezione. La ragazza che era alla guida aveva circa un grammo di stupefacente. La patente è stata ritirata. Ora deciderà la Prefettura, tenendo conto di ciò che prevede l'art. 75 del codice della strada.