Paura al Carrefour di Porta Nuova: accoltellato un portiere [FOTO]

Paura nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, al Carrefour che si trova nel centro commerciale "Il Molino", vicino alla stazione di Porta Nuova: dopo un litigio, infatti, è stato accoltellato un portiere. La vittima è un ragazzo di colore che lavora nel supermercato, appunto, come sorvegliante, e che è stato raggiunto da un fendente sferrato da un altro giovane di colore, in stato di ebbrezza.

L'aggressore, poco prima, aveva cercato di entrare nel supermercato dando in escandescenza. Il portiere l'aveva allora invitato ad andare via. Il giovane ha fatto finta di allontanarsi e poco dopo è rientrato nel market armato di coltello e senza il giaccone che aveva indosso.

Poiché non voleva fare la fila ha cominciato a discutere con il sorvegliante, per poi colpirlo al volto. Ne è seguita una colluttazione, con entrambi gli uomini che sono caduti per terra contro gli scatoloni della spesa sospesa che era in corso in quel momento, ma il portiere, nonostante la ferita, è riuscito a immobilizzare l'altro sul pavimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono poi giunti il 118, con un'ambulanza della Croce Rossa, e 4 pattuglie della squadra volante che hanno preso in carico l'aggressore, portandolo via. L'episodio è avvenuto davanti a diverse persone che erano in coda per entrare nel supermercato.