Evasione fiscale milionaria in un’azienda del settore alimentare, in 5 nei guai

La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto un'ingente evasione fiscale in un’importante azienda locale del settore alimentare, individuando:

redditi sottratti alla tassazione pari a 6.925.320 euro

un’Iva evasa per 2.667.590 euro

A maggio, durante una verifica, le Fiamme Gialle hanno scoperto che erano stati violati i sigilli apposti dalla Gdf, sottraendo la documentazione acquisita dai Finanzieri e nascosta in un armadio in azienda. Nonostante ciò, i militari sono riusciti a scoprire diverse irregolarità, come la presentazione di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e l’emissione di fatture false.

Denunciate 5 persone: