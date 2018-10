Guardia Costiera: tutti i numeri dell'estate della campagna "Mare Sicuro 2018"

Importanti numeri e risultati arrivano dalla Direzione Marittima di Pescara come bilancio delle attività strategiche ed operative messe in campo nell'estate 2018 grazie alla campagna "Mare sicuro". Due le fasi in cui è stato suddiviso il lavoro degli uomini della Guardia Costiera nelle acque e lungo le spiagge abruzzesi e molisane.

Nella prima si è messa in campo un'attività strategica di prevenzione ed informazione, con campagne mirate alla sensibilizzazione dei cittadini sui comportamenti corretti da adottare in mare e lungo le coste, mentre la seconda, quella operativa, è terminata a fine settembre.

Da segnalare, sul fronte della tutela dell’ambiente e della lotta agli inquinamenti marini, il protocollo d'intesa firmato con l'’A.R.T.A. Abruzzo con l'impiego di mezzi della Direzione Marittima per il monitoraggio ambientale del mare e dell'intero ecosistema marino.

Complessivamente, questi i dati relativi a tutte le operazioni svolte:

· 42 interventi di soccorso e assistenza, in mare e a terra;

· 218 persone soccorse, per lo più bagnanti e diportisti;

· 33 unità navali soccorse;

· 9 decessi, di cui 2 per annegamento e 7 per altre cause, per lo più malori riconducibili agli effetti delle alte temperature raggiunte nel corso dei mesi di luglio e agosto su persone in età avanzata

· 13.051 controlli delle pattuglie a mare e a terra;

· 617 missioni svolte dai mezzi navali per polizia marittima;

· 1.962 controlli a unità navali eseguiti;

· 5.523 controlli svolti presso strutture balneari;

· 3.944 controlli antinquinamento e pesca svolti dal personale a terra;

· 350 illeciti;

· 3472 Attrezzature sequestrate;

· 129.135 mq aree restituite alla libera fruizione

La Direzione Marittima parla di un bilancio positivo per l'estate appena trascorsa, aggiungendo: