Il gruppo di preghiera ecumenica Pescara si schiera contro il razzismo

Il gruppo di preghiera ecumenica a Pescara, che dal 2009 si incontra mensilmente e a cui partecipano credenti di vari confessioni cristiani, fra cui avventisti, cattolici romani e metodisti, nel suo ultimo incontro ha parlato di razzismo.

"Intorno a noi - afferma il gruppo in una nota - avvertiamo un clima di crescente ostilità, se non di aperto odio, verso il nostro prossimo, vicino o lontano che sia: migranti, rifugiati, rom, sinti e camminanti... Di fronte a questa situazione sentiamo il bisogno di riaffermare la nostra fede cristiana: chiunque riconosca Gesù Cristo come Signore e Salvatore è chiamato a una fede viva di accoglienza, tolleranza, accettazione della diversità, dignità umana, libertà e responsabilità".