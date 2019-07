Bombardamento di grandine a Pescara, quasi 20 feriti in ospedale [FOTO-VIDEO]

Oltre ai numerosi danni e disagi provocati dal bombarndamento di grandine che si è verificato a Pescara poco dopo le ore 12:30 di oggi, mercoledì 10 luglio, si registrano anche diversi feriti che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale.

Più di 10 persone hanno infatti dovuto fare ricorso alle cure dei medici per le ferite e le contusioni riportate dopo essere stati colpiti dai chicchi di grandine grandi come palline da golf e da tennis.

Al pronto soccorso sono al momento quasi 20 (18 in totale) le persone alle quali il personale medico e infermieristico sta suturando ferite da taglio. Tra coloro che sono in ospedale si segnala anche una donna in gravidanza che ha riportato ferite al volto.

Nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni.