Riprendono sul Gran Sasso le ricerche del giovane di Città Sant'Angelo - FOTO - VIDEO

Sono riprese questa mattina, alle prime luci del giorno, le ricerche di M.M 37enne di Città Sant'Angelo di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. Venerdì 29 novembre alle 23.30 un amico ha dato l'allarme dopo che il ragazzo si era recato in montagna sul Gran Sasso, nella zona della via del Centenario e non aveva fatto ritorno a casa.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi che ha ritrovato la sua auto e la sua bici, senza però ottenere altri indizi per localizzarlo. Sul posto le ricerche sono state condotte ieri dal Cnsas e dalla guardia di finanza, mentre nella giornata odierna 1 dicembre è intervenuto a supporto anche l'elicottero del 118 che ha sbarcato le nuove squadre di soccorso dall'anticima del monte Camicia, sul versante nord, scendendo con le corde fino all'inizio della via del Centenario.