Governo Conte Bis, avvocato pescarese s' incatena davanti a Montecitorio per protesta - FOTO - VIDEO

Un professionista dell'Ordine forense di Pescara, l'avvocato Antonio Di Monte, si è recato nel pomeriggio di oggi, 30 agosto, in piazza del Parlamento di Roma, sistemandosi con cartelle e catene al collo davanti al Palazzo di Montecitorio mentre erano in corso le consultazioni dei capigruppo parlamentari alla Camera dei Deputati. Il 47enne è stato immediatamente bloccato da un nucleo di poliziotti che lo hanno identificato, tenendolo d'occhio.

Il motivo scatenante di questa forma di protesta pacifica è legato ad una sua proposta di riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica.

"Io non mi muovo da qui fino a quando non sarò ascoltato. Non ho seguaci con me e sono da solo, perché questa non è una sommossa popolare, ma un'iniziativa per promuovere la legge maggioritaria e garantire la governabilità. Seguirà anche lo sciopero della fame e,se necessario, gesti ancora più plateali"