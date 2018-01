Giulio Regeni: a Piazza Muzii fiaccolata per chiedere giustizia e verità

La circoscrizione Abruzzo-Molise di Amnesty International ha partecipato alla fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni, che due anni fa venne sequestrato e trasferito in un centro di detenzione in Egitto senza poter avere contatti con il mondo esterno, per poi essere sottoposto a feroci torture e infine assassinato.

La manifestazione pacifica , partita da via Cesare Battisti, ha coinvolto un centinaio di manifestanti che perseguono la loro battaglia chiedendo esplicitamente alle autorità egiziane ed italiane chiarezza e giustizia. Amnesty International continuerà a battersi per amore della verità in merito ad una vicenda che nasconde ancora tanti aspetti oscuri. Presenti al corteo diversi esponenti di Sinistra Italiana, molti dei quali hanno esposto degli striscioni con impresso il volto del nostro connazionale ucciso brutalmente in circostanze misteriose.

Gallery