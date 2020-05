La polizia sorprende due giovani nella notte con sostanze stupefacenti: denunciati. A finire nei guai è stata una coppia di italiani: 31 anni lui, 24 anni lei. Gli agenti della squadra volante li hanno fermati nei pressi di via Pandolfi e, poiché entrambi si mostravano agitati e con un atteggiamento sospetto, hanno deciso di perquisirli.

A quel punto i ragazzi sono stati trovati in possesso di numerose confezioni di farmaci il cui principio attivo è inserito nella tabella degli stupefacenti del testo unico dpr 309/90. In più, il 31enne e la 24enne erano in possesso di:

3 involucri in cellophane contenenti droga

contenenti droga 1 bilancino di precisione

1 timbro intestato alla Ausl Pescara con prescrizioni mediche in carta intestata

Il ritrovamento di questo materiale comportava una successiva ispezione nell’abitazione della donna che dava esito positivo, in quanto venivano scovate diverse boccette di “popper”.