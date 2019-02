Ubriaco e a forte velocità nella galleria della Circonvallazione, giovane rischia l'arresto

Polizia stradale di Chieti in azione la notte scorsa nelle gallerie "Le Piane" e "San Silvestro" nel territorio di Francavilla al Mare.

Nel corso dei controlli, gli agenti coordinati da Fabio Polichetti hanno "beccato" un ragazzo di 22 anni, residente in provincia di Chieti, che correva a folle velocità in direzione Pescara eseguendo sorpassi azzardati.

Il giovane è stato individuato dopo le ore 22 al volante di una Fiat Punto che sfrecciava dentro la galleria San Silvestro in direzione Pescara con sorpassi azzardati, addirittura sorpassando anche due macchine contemporaneamente e manovre pericolosissime. Così i poliziotti, attivando sirena e lampeggianti, si sono subito messi all’inseguimento della vettura, riuscendo a fermarla poco più avanti.

Dal controllo è emerso come il 22enne avesse un tasso alcolemico superiore a più del doppio del limite consentito. Per il giovane è scattata la denuncia penale alla procura della Repubblica di Chieti, patente sospesa per un anno, 15 punti decurtati (oltre alla guida in stato di ebbrezza sono stati decurtati punti anche per i sorpassi azzardati) e con la sentenza di condanna rischia una ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi.