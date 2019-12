Sorpreso nel sottopasso della stazione senza documenti, giovane russo gravato da decreto di espulsione nei guai

Un giovane di 27 anni di nazionalità russa è stato denunciato a piede libero dalla polizia ferroviaria lo scorso 16 dicembre a Pescara.

Gli agenti della Polfer hanno sorpreso il 27enne nel tunnel stradale della stazione centrale privo dei documenti di riconoscimento.

I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di eseguire un accurato controllo al fine di identificarlo.

Così è emersa la sua vera identità e il decreto di espulsione di cui era gravato. Per questi motivi è stato denunciato a piede libero per aver declinato false generalità e per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione dal territorio italiano. All’esito degli accertamenti è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Pescara per gli adempimenti del caso.