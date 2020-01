Pescara, giovane trovato in una pozza di sangue al Ferro di Cavallo

Trovato in una pozza di sangue al Ferro di Cavallo, muore al pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara. Un giovane, di cui non si conosce l’identità, è deceduto nella tarda mattinata di oggi dopo essere stato trasportato allo 'Spirito Santo' con gravi ferite e lesioni sul corpo.

L'uomo è stato rinvenuto, ancora in vita, sul pianerottolo di uno stabile. Lanciato subito l'allarme, è stato soccorso dal personale sanitario, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare.

La polizia si sta occupando del caso, con la Squadra Mobile diretta da Dante Cosentino. Indagini a tutto campo, non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto anche la squadra Volante e la scientifica.