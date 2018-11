Giovane morto per overdose: il 27enne è di Loreto Aprutino

Si chiamava Fabrizio Evangelista ed era di Loreto Aprutino il ragazzo trovato morto nel pomeriggio di ieri alla periferia di Collecorvino. Il 27enne è stato individuato nella sua auto privo di vita, stroncato probabilmente da un'overdose di stupefacenti. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo per avere conferma dei primi riscontri avuti dall'ispezione cadaverica del medico legale.

Nell'auto infatti è stata rinvenuta dell'eroina ed il giovane in passato avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza. Sul corpo non c'erano segni di violenza. I familiari sono in attesa del nulla osta del magistrato per procedere con i funerali.