Giovane morto investito a Civitaquana: individuato il responsabile

È stato identificato e rintracciato i carabinieri della compagnia di Penne, assieme a quelli delle stazioni di Civitaquana e Catignano, l'automobilista che ha investito ed ucciso un migrante 26enne l'altra notte in contrada Vicenne. Si tratta di un 42enne di Montesilvano che vive a Civitaquana dipendente di un'azienda di Tortoreto.

L'uomo era alla guida di un furgone quando ha investito il giovane originario della Nuova Guinea. Il mezzo era già stato portato in un'officina della provincia di Teramo per la riparazione del danno. Proprio il ritrovamento del mezzo ha portato all'individuazione del conducente, che è stato denunciato per omicidio stradale, fuga a seguito di sinistro stradale ed omissione di soccorso. La vittima era stata ritrovata fra gli arbusti lungo la strada di Civitaquana dove è avvenuto il tragico incidente.