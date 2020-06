Giovane sorpreso con la droga nei giardini di piazza Primo Maggio, doppio intervento della Municipale

Un giovane è stato denunciato dalla polizia municipale dopo essere stato trovato in possesso di droga nei giardini di piazza Primo Maggio a Pescara.

Il giovane, B.E. 22 anni di nazionalità nigeriana, è stato trovato in possesso di marijuana.

Il giovane è stato sorpreso dagli agenti del gruppo Giona nel corso del secondo intervento effettuato oggi nei giardini in pieno centro a due passi dal mare. Infatti diversi residenti e passanti avevano segnalato la presenza di persone e movimenti sospetti e nel corso nel secondo intervento il giovane è stato sopreso e denunciato.