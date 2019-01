Trovato in possesso di droga, giovane denunciato

Un giovane è stato denunciato in stati di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri.

A subire la denuncia è stato A.S., 30 anni residente a Cepagatti.

I militari dell'Arma hanno sorpreso il 30enne, già noto alle forze dell'ordine, in via Piave a Cepagatti e dopo averlo sottoposto a perquisizione personale l'hanno trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già suddivisa in dosi, e di un bilancino elettronico di precisione.

Per questo motivo è scattata la denuncia.