Resta in gravi condizioni il giovane caduto dal balcone la notte di Capodanno

Resta in gravi condizioni il ragazzo di 22 anni caduto da un balcone al secondo piano al notte di Capodanno.

Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara.

Il 22enne, K.C. le sue iniziali, è tenuto in coma farmacologico e le sue condizioni sono attualmente stabili dopo l'operazione subita alla testa per il grave trauma cranico causato dalla caduta dal secondo piano, avvenuta intorno all'una di notte durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2019.