Con un documento falso si sostituisce al destinatario di una carta di credito, giovane scoperto e arrestato

Un giovane è stato tratto in arresto a Pescara dalla polizia perché con un documento di identità falso si era appena sostituito al reale destinatario di una carta di credito.

A scoprire e arrestare il ragazzo di 28 anni di Napoli sono stati gli agenti del Compartimento polizia postale del capoluogo adriatico diretto dal vice questore Elisabetta Narciso.

I poliziotti, al termine di un articolato servizio di osservazione, sono riusciti a interrompere l’attività criminosa posta in essere dal 28enne, in “missione” a Pescara che si fingeva il destinatario di una carta di credito sostitutiva da recapitare in luogo della precedente bloccata. Quest’ultima, infatti, era stata effettivamente bloccata fraudolentemente tramite il portale call center da una persona ignota che, fingendo di essere il titolare della stessa, comunicava al gestore un falso smarrimento/ furto o smagnetizzazione.

Il malvivente, utilizzando un documento di identità falso, nei pressi dell’abitazione dell’ignaro reale destinatario fermava il corriere intento alla consegna e lo esortava a consegnargli il plico. Il corriere, al fine di accertare che si trattasse della stessa persona, chiedeva di visionare il documento di identità che veniva esibito e che effettivamente riportava la sua foto ma i dati di colui che in realtà doveva ricevere la nuova carta di credito.

L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito gli operatori della Sezione Financial Cybercrime della polizia postale che procedevano immediatamente alla perquisizione personale dello stesso e al successivo in arresto in flagranza. Il plico “intercettato” conteneva effettivamente la carta di credito da consegnare a una persona residente all'indirizzo che alcuni giorni prima, avendo ricevuto la comunicazione di blocco della propria carta, ne aveva richiesto la sostituzione. La prassi prevede che la nuova carta venga spedita all’indirizzo del destinatario tramite corriere. L’”ingegno” del malvivente è stato quello di munirsi di documento di identità falso con le generalità dell’effettivo destinatario e di “intercettare” il corriere nei pressi dell’abitazione dell’ignara vittima al fine di rendere più credibile la sua identità. L’intervento degli uomini della polizia postale ha scongiurato l’illecito utilizzo della carta di credito attraverso acquisti negli esercizi commerciali.