Pescara, più di 400 giocattoli sequestrati dalla Guardia di Finanza [FOTO]

Più di 400 giocattoli, destinati a bambini dai 3 agli 8 anni, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara. Stesso provvedimento anche per 40 dispositivi elettrici che erano sprovvisti degli standard di sicurezza richiesti dalla legge, e pertanto non sicuri per l’acquirente.

Il materiale è stato trovato sugli scaffali di un’attività commerciale in centro, di proprietà di un uomo cinese. Secondo quanto accertato dalla Fiamme Gialle, i giocattoli e i prodotti elettrici non erano conformi alle vigenti disposizioni di legge del cosiddetto “Codice al Consumo”.

Il titolare del negozio, per le violazioni commesse, è stato segnalato alla Camera di Commercio.