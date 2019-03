Giò Di Tonno operato d'urgenza per calcoli ai reni [FOTO]

Giò Di Tonno è stato operato d'urgenza per calcoli ai reni. L'intervento è stato effettuato all’Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti, e il cantante pescarese ha voluto ringraziare sui social il Primario Luigi Schips e il professor Michele Nicolai:

"Questi ultimi giorni sono stati abbastanza pesanti per me, e solo chi ha sofferto di coliche renali mi può capire, sudando freddo nel sentir solo pronunciare la parola “calcoli”. Premesso questo, e rasserenato da un intervento perfettamente riuscito, posto questa foto per ringraziare di vero cuore il Primario Prof. Luigi Schips e il Prof. Michele Nicolai e con loro tutto lo staff del reparto di Urologia, per la professionalità e per la straordinaria umanità. Entrambi sono il perfetto esempio di medici che fanno del proprio lavoro una missione".