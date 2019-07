Grandi eventi a Pescara, indagato l'ex assessore Giacomo Cuzzi

L'ex assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Commercio, Giacomo Cuzzi risulta indagato dalla Procura di Pescara in merito proprio all'organizzazione dei grandi eventi negli anni scorsi nei quali è stato parte della giunta comunale guidata dal sindaco Marco Alessandrini.

Proprio nei giorni scorsi sono stati in Comune i militari della Guardia di Finanza che hanno acquisito documenti relativi agli eventi organizzati dall'estate del 2014 fino allo scorso maggio.

Scopo degli inquirenti in questa fase assolutamente preliminare dell’inchiesta, come confermato oggi dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, è accertare se ci sia stata o meno una rotazione degli incarichi a fornitori e servizi, come stabilisce la legge, o se questi siano stati affidati sempre alle stesse persone.

Oltre a Cuzzi, attuale capogruppo del Pd in consiglio comunale, sarebbero indagati anche i titolari di alcune società che hanno prestato servizio nel lustro nel quale Cuzzi è stato assessore. I reati contestati sarebbero abuso d'ufficio e turbativa d'asta.