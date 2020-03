Preleva illecitamente ghiaia dal fiume Fino, nei guai un imprenditore di Montesilvano

Avrebbe prelevato illecitamente ghiaia dal fiume Fino. Di questa accusa dovrà adesso rispondere un imprenditore di Montesilvano titolare di un’impresa estrattiva di Collecorvino.

A scoprire l'illecito, nel corso di alcuni controlli, sono stati i carabinieri forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale – Nipaaf di Pescara in collaborazione con i colleghi della Stazione di Collecorvino.

I militari, nei giorni scorsi, hanno effettuato un sequestro di ghiaia illecitamente asportata dal letto del fiume Fino.

L’imprenditore, ultracinquantenne titolare di una ditta di estrazione e lavorazione inerti, è indagato per furto aggravato sul demanio fluviale di 450 metricubi di ghiaia, del valore di circa 7mila euro, depositati su un terreno in località “Ferretti” di Collecorvino, e per aver effettuato lavori di escavazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione. Il materiale ghiaioso, sottoposto a sequestro probatorio, è stato affidato in custodia giudiziale allo stesso indagato.

“Questo sequestro”, afferma il comandante del gruppo carabinieri forestale di Pescara, “è il risultato dalla continua attività di controllo che i Forestali svolgono lungo i fiumi della Provincia”.

