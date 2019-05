Omicidio Monia Di Domenico, i genitori in lacrime a "La vita in diretta" per chiedere giustizia [VIDEO]

I genitori di Monia Di Domenico, la psicologa di 45 anni uccisa lo scorso anno in via Monte Sirente a Francavilla al Mare da Giovanni Iacone, l'uomo al quale aveva affittato l'appartamento di sua proprietà sono stati ospiti nella puntata di ieri de "La vita in diretta" su Rai 1.

In collegamento da Corropoli (paese della famiglia), i genitori della vittima hanno gridato il loro sdegno ai microfoni di Max Franceschelli per lo sconto di pena deciso dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila giovedì scorso.

La mamma di Monia, con tra le braccia una foto della figlia, piangendo ha detto di non credere più nella giustizia e che, nononstante sappia che nessuno potrà ridarle Monia, il colpevole deve pagare. I genitori, accompagnati dalla giornalista e amica Barbara Orsini, chiedono di sapere come sia possibile che i giudici abbiano deciso di togliere l'aggravante della crudeltà nonostante le 16 sassate a volto e testa, il fendente alla gola con un pezzo di vetro e il tentativo di occultare il cadavere nel sottotetto del palazzo.

Per rivedere la parte di puntata dedicata al caso basta cliccare QUESTO LINK e andare all'orario 17:22.