Il gelato non era biologico, denunciato per frode in commercio [FOTO]

Il gelato che vendeva veniva indicato come biologico ma in realtà non lo era. Per tale ragione, il legale rappresentante di una gelateria del centro di Pescara è stato denunciato per frode in commercio dai Carabinieri Forestali di Pescara.

Secondo le indagini, condotte dal pm Andrea Di Giovanni, il prodotto offerto era stato in realtà ottenuto con materia prima non proveniente da metodi di coltivazione biologica, contravvenendo così alle relative norme comunitarie e nazionali.

I Carabinieri Forestali, intervenuti sul posto, hanno anche sequestrato l’insegna del negozio perché riportava le false indicazioni relative alla qualità biologica dei gelati. Non è stato rivelato il nome dell'attività sanzionata.