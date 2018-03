Vanno a prenderlo a casa per portarlo in carcere, scatta la perquisizione e gli trovano la droga

Si recano a casa di un 30enne marocchino per condurlo in carcere e, insospettiti che l’uomo potesse detenere droga, fanno intervenire le unità cinofile. Vengono così scovati circa 150 grammi di marijuana, suddivisi in tre involucri, nonché un bilancino di precisione nascosto all’interno di una scarpa.

E' quanto ha trovato la Gdf di Pescara grazie a un'approfondita perquisizione dei locali e delle aree dell’abitazione dove lo straniero stava già scontando gli arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Il provvedimento, che fa seguito all’attività dell’estate scorsa, nota come operazione “Santa Caterina”, che portò all’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare di cui 9 in carcere e una ai domiciliari, è stato emesso nei confronti del marocchino a seguito di una segnalazione trasmessa all'autorità giudiziaria dai Carabinieri di Pescara Colli, incaricati dei controlli, per inosservanza delle prescrizioni imposte dal divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dove il 30enne stava scontando i domiciliari.