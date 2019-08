Gatti avvelenati a Penne, l'assessore Tulli promette la sterilizzazione felina

Questa volta il Comune di Penne non è rimasto indifferente e per voce dell'assessore al Benessere Animale, Giuseppina Tulli, promette una serie di interventi immediati e risolutivi affinché non si verifichino più atti crudeli come l'avvelenamento di una colonia felina con metodi barbari e pericolosi anche per l'uomo.

"Quello che è accaduto nei giorni scorsi è gravissimo e inaccettabile. Esche nocive con l'aggiunta di un potente composto chimico, oltre a provocare ai poveri gatti una morte lenta, agonizzante e dolorosissima, possono essere deleterie anche per animali padronali che passano in strada o addirittura per l'uomo stesso, qualora venisse a contatto con questi bocconcini alterati intenzionalmente. L'amministrazione comunale, di concerto con la polizia municipale, intensificherà i controlli - prosegue la Tulli - e a tal proposito abbiamo anche affisso dei cartelli per richiamare l'attenzione dei residenti. A breve avvieremo la sterilizzazione con i medici veterinari della Asl di Pescara".

La Leal ha presentato denuncia contro ignoti e chiede di vigilare sulle iniziative che il Comune di Penne intende intraprendere.