Pescarese aggredito e rapinato a Roma: arrestata banda di malviventi

Tre giovani di 20 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Roma Prenestina in quanto responsabili, assieme ad altri due ragazzi di cui uno minorenne, di alcune violente rapine e pestaggi ai danni di passanti fra i quartieri Prenestino e San Basilio.

Si tratta di un 20enn ed un 21enne romano e di un 20enne cubano, mentre i denunciati hanno rispettivamente 23 e 17 anni. L'accusa p di rapina continuata in concorso e lesioni aggravate. Fra le vittime, anche un 20enne pescarese. La banda è stata denominata "gang della Focus" in quanto avvicinava ignari passanti durante la notte con una banale scusa, per poi aggredirla e rapinarla di smartphone, soldi e gioielli.

Le rapine denunciate sono 5, fra il dicembre 2017 ed il febbraio 2018. E proprio l'automobile è stata determinante per le indagini. Recuperata anche parte della refurtiva.