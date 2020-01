Tentano di rubare componenti del quadro comando di un treno: beccati dalla polfer

Giorni di intenso lavoro per il compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo della polizia ferroviaria durante le ultime festività natalizie. Gli agenti, nelle stazioni ferroviarie hanno infatti controllato ed identificato complessivamente 3.596 persone, scortato 95 treni ed effettuato 572 servizi di vigilanza con 6 contravvenzioni per infrazioni al regolamento della polfer e del codice della strada.

A Pescara, in particolare, la polfer ha denunciato quattro minorenni sorpresi mentre stavano asportando da un treno adibito alla manutenzione, parte della strumentazione del quadro comando. Ad Ancona, infine, un 40enne è stato arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio.