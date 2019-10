Ruba un tir nel pescarese e fugge lungo la statale adriatica, arrestato dai carabinieri

Ha rubato un grosso tir di una ditta che si occupa di asfalti nel Pescarese, dandosi alla fuga a forte velocità lungo la nazionale adriatica, dove però all'altezza di Casalbordino è stato fermato dai carabinieri ed arrestato. In manette è finito M.P 40enne originario di Andria e noto alle forze dell'ordine per diversi reati, finito ai domiciliari. I carabinieri erano stati allertati da alcuni automobilisti che avevano visto il camion sfrecciare a forte velocità con il nome della ditta scritto sul fianco del mezzo e ben visibile. A quel punto, dopo un controllo, si è scoperto che era stato appena consumato un furto di un tir nel Pescarese, e sono stati avviati una serie di controlli e posti di blocco per intercettarlo.

All'altezza di Acquachiara di Casalbordino lungo la statale adriatica, i carabinieri gli hanno sbarrato la strada ed è stato costretto a fermare il mezzo pesante. Subito dopo ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato dai militari. L'uomo aveva da pochi giorni terminato una custodia cautelare per furto aggravato. Nella cabina hanno rinvenuto arnesi da scasso utilizzati per il furto di autoveicoli, e per questo è stato denunciato. Il Gip oggi ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza.