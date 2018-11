Furto con spaccata in pieno centro a Pescara [FOTO]

Ladri in azione la notte scorsa in pieno centro a Pescara.

Un furto con spaccata è infatti stato messo a segno al Mood Cafè sotto ai portici di via Carcucci.

I malviventi dopo aver sfondato la porta di ingresso a vetro sono entrati nel locale per rubare.

È stato lo stesso proprietario a denunciare l'accaduto con un amaro post pubblicato su Facebook in cui si è sfogato per quanto subìto. Il locale dispone delle telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso e dalle immagini si vedono i malviventi a volto coperto e dunque non riconoscibili.

Ma il gestore del locale ha subìto reagito e dopo aver passato la notte a sistemare quanto messo a soqquadro dai ladri ha riaperto al pubblico come ogni mattina.