Sfonda la vetrina di un bar di Pescara con un'auto e ruba denaro ma viene ripreso dalle telecamere, arrestato

Dovrà rispondere di furto aggravato S.A., 43 anni di Pescara, arrestato dalla polizia per aver spaccato la vetrina di un bar di via Paolini e per aver rubato il fondocassa.

Il ladro ha agito nella notte tra sabato e domenica e sul posto, dopo che è scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e il proprietario dell'esercizio.

La vetrina antisfondamento è stata trovata in frantumi e il denaro del fondocassa era sparito.

Ma i poliziotti hanno immediatamente visionato le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza e grazie a queste hanno potuto riconoscere distintamente il 43enne pescarese, già noto alle forze dell'ordine, il quale, alla guida di un’autovettura di piccola cilindrata, a marcia indietro, aveva prima colliso ed infranto la vetrina e poi aveva fatto accesso nel bar impadronendosi delle monete e banconote rimaste nella cassa.

Diramate le ricerche, l’auto in questione (di cui i frammenti rossi del fanale venivano rinvenuti nei pressi della vetrina frantumata) veniva rintracciata pochi minuti dopo in via Sacco, dove S.A. è stato bloccato. Perquisito, il malfattore veniva trovato in possesso di 70 euro in banconote e monete. il 43enne è stato così tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo.

Proseguono indagini di polizia giudiziaria per accertare l’eventuale concorso di complici.