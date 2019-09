Furto di scarpe all'Ipercoop, nei guai due giovani pescaresi

Hanno rubato e poi nascosto tre paia di scarpe in una borsa convinti di averla fatta franca ma non sono sfuggiti all'occhio della guardia giurata che li ha controllati.

Per questo motivo, due giovani di Pescara, già noti alle forze dell'ordine, sono finiti nuovamente nei guai dopo il furto commesso ieri, mercoledì 18 settembre, all'interno dell'Ipercoop di Sambuceto.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione che hanno ricostruito i movimenti furtivi della coppia di pescaresi.

I due, già gravati di un provvedimento di obbligo di firma, sono entrati nell'ipermercato del Centro d'Abruzzo verso le ore 17 e il ragazzo si è rifugiato nel camerino con 3 scatole di scarpe, modello sneakers, e una tronchesina, poco dopo è uscito lasciando le scatole vuote sullo scaffale dal quale le aveva prese. La ragazza invece è entrata nel camerino per nascondere la refurtiva nella borsa per poi uscire in fretta dal varco senza acquisti. A quel punto, però, i due giovani sono stati bloccati dalla guardia giurata e dopo sono intervenuti i carabinieri di Sambuceto.

Per i due è scattata una denuncia a piede libero. Le scarpe, il cui valore è pari a 262,50 euro sono state recuperate.