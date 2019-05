Rimuove l'antitaccheggio e si mette 4 paia di scarpe nella borsa, denunciato per furto

È riuscito a rimuovere l'antitaccheggio con una tronchese per poi mettere 4 paia di scarpe, nuove di zecca, nella borsa che aveva con sé: per tale ragione, un uomo è stato denunciato per furto dai carabinieri di Sambuceto.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 16.30, all'interno del centro commerciale "Centro d'Abruzzo". Il ladro ha infilato di soppiatto le calzature, per un valore totale di oltre 351,50 euro, in una borsa per poi dirigersi verso l'uscita.

Gli uomini della vigilanza Coopservice, però, si sono accorti di quanto stava accadendo e lo hanno rincorso, riuscendo a fermarlo dopo una breve fuga. Il resto lo hanno fatto i militari dell'Arma, allertati subito dopo.