Raggira un anziano fingendosi figlia di un conoscente e si fa portare a casa dove ruba gioielli: è caccia alla giovane ladra

Ha raggirato un anziano di 83 anni all'uscita dall'ufficio postale, facendogli credere di essere figlia di un loro stretto conoscente in modo da avere la sua fiducia e confidenza, tanto da essere invitata a pranzo nella sua abitazione dove poi ha rubato gioielli e preziosi. È caccia ad una giovane con i capelli biondi, probabilmente italiana, che ha derubato una coppia di anziani nella loro abitazione di via Salara Vecchia.

Del caso si è occupata la squadra volante che ha raccolto la denuncia dell'anziano e della moglie, che era in casa quando la ragazza è arrivata con il marito e che invece aveva avuto diversi dubbi fin da subito in merito al racconto della giovane.

La giovane ha accompagnato per tutto il tragitto dall'ufficio postale all'abitazione l'anziano di 83 anni che nel frattempo si era anche fermato davanti ad uno sportello bancomat per un prelievo di denaro.

In casa, all'interno di alcuni cassetti della cucina, ha rubato dei gioielli e preziosi, fra cui una fede, un anello con brillanti e degli orecchini. La squadra volante ha raccolto la denuncia della coppia fornendo anche una sua descrizione: alta circa 1,70, capelli biondi e carnagione chiara.

La squadra mobile, invece, si sta occupando delle indagini per rintracciare la malfattrice che ha approfittato della buona fede dell'uomo per entrare nell'abitazione. Quando si è allontanata con una scusa, la coppa di anziani non si è accorta immediatamente del furto, ma solo dopo circa 24 ore quando ha notato l'assenza dei gioielli e concludendo che quella ragazza poteva essere l'unica responsabile del fatto.