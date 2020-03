Ancora un furto in un'attività commerciale chiusa: derubata pizzeria a Porta Nuova

Ancora un furto all'interno di un'attività commerciale che da giorni è chiusa, in città, dopo le ultime disposizioni governative per l'emergenza coronavirus: questa volta è stata derubata la pizzeria "Il Sole", che si trova a Porta Nuova, per la precisione in viale Pindaro, nella zona dell'università.

Proprio in rispetto delle nuove normative ministeriali, la pizzeria aveva abbassato le serrande il 12 marzo, fino a data da destinarsi. Ma oggi i proprietari hanno fatto l'amara scoperta, comunicandola con queste parole:

"Cosa poteva mancare in questa catastrofe generale? - si legge sulla pagina Facebook del locale - Il furto di sciacalli che creano altri danni".