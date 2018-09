Sorpreso a rubare in casa dai proprietari, ladro arrestato

E' finito in manette dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione. Ieri sera la Squadra Volante della Polizia di Pescara è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che era stato scoperto in un appartamento di via Enzo Tortora dagli stessi proprietari. Il malvivente è un rumeno di 53 anni con numerosi precedenti per rapina, furto e furto aggravato.

Gli agenti hanno accertato che il ladro aveva rovistato in vari ambienti, impossessandosi di una pistola avvitatrice, prelevata all’interno del locale adibito a rimessa per gli attrezzi. Arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione, lo straniero è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato oggi con rito direttissimo.

I poliziotti hanno inoltre accertato che il rumeno era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri di Pescara Scalo a seguito dei numerosi reati commessi in passato.