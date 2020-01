Furto con spaccata nel Patronato Caf di Santa Teresa di Spoltore

Un furto è stato messo a segno, nella notte appena passata, a Santa Teresa di Spoltore.

A essere preso di mira, come riferisce SpoltoreNotizie, è stato il Patronato Caf in via Mare Adriatico.

I ladri, probabilmente 2, hanno agito poco prima delle 3 dopo aver spaccato la porta vetrina di ingresso.

Danni evidenti alla struttura ma bottino magro per i banditi che hanno rubato solo un computer. Danneggiati anche gli archivi dove, con molta probabilità i malviventi cercavano denaro contante. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i residenti che hanno sentito rumori e sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto Radiomobile della Compagnia di Pescara che si occupano delle indagini.