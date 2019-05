Ennesimo furto di vestiti sventato a Città Sant'Angelo

Sono passate poche ore dalla denuncia per furto aggravato compiuto all'interno dell'esercizio commerciale Ovs di Città Sant'Angelo e un nuovo episodio simile si è verificato con la medesima tipologia.

Protagonista anche in questa occasione una donna abitante in zona, C.S. 36 anni, sorpresa dai carabinieri con dei vestiti nascosti nella borsa ai quali aveva staccato le placche antitaccheggio.

La merce, del valore complessivo di 50 euro, è stata riconsegnata ai titolari del negozio.