Infrangono la vetrina con uno scooter e svaligiano un laboratorio orafo

I carabinieri del Nor di Pescara sono intervenuti oggi pomeriggio in un laboratorio orafo di Strada Comunale Piana, dove intorno alle 19,30 due sconosciuti con il volto travisato da casco e sciarpe hanno infranto la vetrina utilizzando uno scooter come ariete.

A quel punto, minacciando la proprietaria, i malviventi hanno portato via vari monili in oro e argento, per un valore di 15.000 euro. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Indagini a cura dei Carabinieri di Pescara.