Rubano in un negozio in centro ma il proprietario le insegue e le fa arrestare

Ladre in azione oggi pomeriggio, martedì 13 novembre, in pieno centro a Pescara intorno alle ore 18:30.

In particolare, quattro ragazze con meno di 30 anni hanno messo a segno un furto in un negozio di corso Vittorio Emanuele II dopo aver provato già in un altro.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, le quattro giovani hanno prima provato a rubare all'interno di una merceria, ma non essendo riuscite sono entrate in un'ottica,

Con fare sospetto hanno prima chiesto informazioni e poi sono uscite dal negozio ma solo dopo aver rubato un paio di occhiali di marca RayBan. Il proprietario però si è accorto del furto ma ha lasciato uscire le ragazze dal locale senza dire niente. Si è però messo al loro inseguimento (insieme al personale della merceria insospettito dalle quattro donne) e contestualmente ha allertato la polizia.

Nel giro di pochi minuti gli agenti sono arrivati in zona e grazie alle indicazioni dell'ottico hanno individuato le ladre che nel frattempo erano entrate in un terzo negozio non distante dal Comune con il probabile intento di rubare ancora.

I poliziotti le hanno fermate e accompagnate in Questura.