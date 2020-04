Furto nel mercato coperto di Porta Nuova, i ladri rubano i fondo cassa dei commercianti [FOTO]

Nuovo furto messo a segno nel mercato coperto di via dei Bastioni nella zona di Porta Nuova a Pescara.

I ladri sono entrati ancora la scorsa notte nella struttura comunale portando via i fondo cassa di alcuni dei commercianti.

Come già accaduto in passato, i malviventi si sono introdotti nel mercato coperto forzando uno degli ingressi e poi una volta all'interno hanno sfondato una delle pareti in cartongesso. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.

